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  3. Gezici kütüphane Kahramanmaraş'taki öğrencilerle buluştu

Gezici kütüphane Kahramanmaraş'taki öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş'ta gezici kütüphane 270 öğrenciyle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Gezici kütüphane Kahramanmaraş'taki öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, Simya Koleji'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından toplamda 270 anaokulu ve ilkokul öğrencisi kitaplarla buluşturuldu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, miniklerle masal saati ve sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi. Ayrıca miniklere, uzman kütüphaneciler tarafından kütüphane kuralları anlatıldı ve kitaplarla ilgili bilgiler verildi.

Gezici Kütüphane'nin bir sonraki durağının Pazarcık ilçesinde bulunan Evri Pınarbaşı Ortaokulu ve Çöçelli İlkokulu olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gezici kütüphane Kahramanmaraş'taki öğrencilerle buluştu

Gezici kütüphane Kahramanmaraş'taki öğrencilerle buluştu

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