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Gezintiye çıkan yaşlı adam 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti

Gezintiye çıkan 70 yaşındaki Beyzat Engin dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten denize düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gezintiye çıkan yaşlı adam 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti

Silivri'de gezintiye çıkan yaşlı adam henüz belirlenemeyen bir nedenle 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gezintiye çıkan 70 yaşındaki Beyzat Engin dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten denize düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı bulmak için İBB Silivri İtfaiye ekipleri botla denize açıldı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 70 yaşındaki yaşlı adamın deniz kenarında cansız bedenine ulaşarak karaya çıkartırdı. İncelemelerin ardından Ergin'in cansız bedeni Yenibosna Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 



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