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  3. GhostHacks'in kurucusu Xale, Türkiye Kayak Federasyonu'nun internet sitesini hackledi

GhostHacks'in kurucusu Xale, Türkiye Kayak Federasyonu'nun internet sitesini hackledi

Türkiye Kayak Federasyonunun resmi internet sitesi Türk hacker grubu GhostHacks'in kurucusu Xale tarafından hacklendi. Bu durum tedirginliğe neden olurken birçok bilginin ele geçirildiği ifade ediliyor.

GhostHacks'in kurucusu Xale, Türkiye Kayak Federasyonu'nun internet sitesini hackledi

Türkiye Kayak Federasyonu'na ait resmi internet sitesine girildiğinde" Hacked by Xale - GhostHacks | xalesecurity.wordpress.com" ifadeleri yer aldı. 

VERİLER ÇALINDI MI? 

Türk hacker grubu GhostHacks'in kurucusu Xale tarafından hacklenen siteden hangi verilerin çalındığına dair bir bilgi bulunmazken yönetici bilgileri dahil bir çok bilginin ele geçirildiği iddia ediliyor.

Öte yandan Türkiye Kayak Federasyonu'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

GhostHacks'in kurucusu Xale, Türkiye Kayak Federasyonu'nun internet sitesini hackledi

Tayfun Altuntaş
Editör
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