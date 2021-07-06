GhostHacks'in kurucusu Xale, Türkiye Kayak Federasyonu'nun internet sitesini hackledi

Türkiye Kayak Federasyonu'na ait resmi internet sitesine girildiğinde" Hacked by Xale - GhostHacks | xalesecurity.wordpress.com" ifadeleri yer aldı.

VERİLER ÇALINDI MI?

Türk hacker grubu GhostHacks'in kurucusu Xale tarafından hacklenen siteden hangi verilerin çalındığına dair bir bilgi bulunmazken yönetici bilgileri dahil bir çok bilginin ele geçirildiği iddia ediliyor.

Öte yandan Türkiye Kayak Federasyonu'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.