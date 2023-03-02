Gianfranco Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Gazzaniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Gazzaniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Gazzaniga 22 Kasım 1993 tarihinde Sucre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gianfranco Gazzaniga Farías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Gazzaniga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Gianfranco Gazzaniga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gianfranco Gazzaniga'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Gazzaniga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gazzaniga13

http://www.instagram.com/gianfrancogazza22/

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Gianfranco Gazzaniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianfranco Gazzaniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gianfranco Gazzaniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Gazzaniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2017 yılında CP El Ejido

9 Temmuz 2018 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2021 yılında Racing Ferrol

Gianfranco Gazzaniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Gazzaniga şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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