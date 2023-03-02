Gianni Crichlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianni Crichlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianni Crichlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gianni Crichlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gianni Crichlow 6 Nisan 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gianni Crichlow Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gianni Crichlow, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianni Crichlow'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gianni Crichlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gianni Crichlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında QPR U21
15 Şubat 2017 yılında Torquay
31 Mayıs 2017 yılında QPR U21
1 Temmuz 2017 yılında Chelmsford
1 Temmuz 2018 yılında Hendon
18 Mart 2019 yılında Harrow Borough
1 Temmuz 2019 yılında Hanwell Town
3 Temmuz 2021 yılında Braintree
12 Kasım 2021 yılında Hendon
12 Aralık 2021 yılında Braintree
1 Temmuz 2022 yılında Havant & Water.
Gianni Crichlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gianni Crichlow şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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