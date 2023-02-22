Giannis Andreou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Andreou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Andreou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Andreou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Andreou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Andreou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Andreou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Andreou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Andreou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Andreou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Andreou 8 Ekim 1997 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ανδρέου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Andreou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Giannis Andreou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Andreou'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Andreou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Andreou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Andreou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Andreou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2014 yılında Tyrnavos 2005

9 Temmuz 2015 yılında PAO U20

17 Temmuz 2017 yılında Ap. Larisas

5 Eylül 2018 yılında PAO Koufalion

2 Şubat 2019 yılında PASA Irodotos

17 Eylül 2019 yılında Makedonikos

16 Eylül 2020 yılında AO Episkopi

6 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

12 Ocak 2022 yılında AO Egaleo

20 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Giannis Andreou kimdir

Giannis Andreou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Andreou şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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Giannis Andreou nereli

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