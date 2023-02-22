Giannis Anestis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Anestis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Anestis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Anestis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Anestis 9 Mart 1991 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ανέστης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Anestis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Giannis Anestis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Anestis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Anestis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Anestis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Anestis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Anestis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panionios

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

5 Temmuz 2018 yılında H. Beer Sheva

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2022 yılında Panetolikos

Giannis Anestis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Anestis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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