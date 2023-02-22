Giannis Angelopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Angelopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Angelopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Angelopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Angelopoulos 3 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Αγγελόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Angelopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Giannis Angelopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Angelopoulos'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Angelopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Angelopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Angelopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Angelopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

Giannis Angelopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Angelopoulos şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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