Giannis Apostolakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Apostolakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Apostolakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Apostolakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Apostolakis 24 Eylül 2004 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Αποστολάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Apostolakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Giannis Apostolakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Apostolakis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Apostolakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Apostolakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Apostolakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Apostolakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında OFI Crete U17

1 Eylül 2020 yılında OFI Girit U19

1 Temmuz 2022 yılında OFI Girit

Giannis Apostolakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Apostolakis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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