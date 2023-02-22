Giannis Balogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Balogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Balogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Balogiannis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Balogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Balogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Balogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Balogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Balogiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Balogiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Balogiannis 27 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπαλογιάννης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Balogiannis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ethos Group B.V. yapmaktadır. Giannis Balogiannis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Giannis Balogiannis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Balogiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Balogiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Balogiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Balogiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AE Larisa U20

1 Temmuz 2014 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2015 yılında Dotieas Agias

1 Ocak 2016 yılında AO Velissariou

1 Temmuz 2016 yılında Eth. Filippiada

18 Temmuz 2017 yılında Tilykratis

25 Ocak 2019 yılında Ik. Tsaritsanis

2 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

Giannis Balogiannis kimdir

Giannis Balogiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Balogiannis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chimarros Marmarinis, Toxotis Larisas

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Giannis Balogiannis nereli

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