Giannis Bastianos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Bastianos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Bastianos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Bastianos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Bastianos 29 Nisan 1998 tarihinde Chios şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπαστιάνος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Bastianos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Giannis Bastianos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Bastianos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Bastianos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Bastianos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Bastianos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Bastianos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında A. Tripolis U20

1 Ocak 2017 yılında Asteras Tripoli

26 Temmuz 2017 yılında PAE Veria

5 Mart 2018 yılında Asteras Tripoli

31 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

30 Ocak 2020 yılında Asteras Tripoli

31 Ocak 2020 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2020 yılında Asteras Tripoli

10 Eylül 2020 yılında Ap. Larisas

30 Temmuz 2021 yılında Diagoras

13 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Giannis Bastianos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Bastianos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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