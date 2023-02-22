Giannis Bintsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Bintsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Bintsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Bintsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Bintsis 5 Haziran 1999 tarihinde Ptolemaida şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπίντσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Bintsis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Bintsis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Bintsis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Bintsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Bintsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Bintsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Bintsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AE Larisa U19

22 Ağustos 2018 yılında Makedon. Foufas

2 Eylül 2020 yılında Diagoras

31 Ekim 2022 yılında FS Kozani

21 Ocak 2023 yılında Diagoras

Giannis Bintsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Bintsis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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