Giannis Botsaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Botsaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Botsaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Botsaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Botsaris 20 Mart 2001 tarihinde Igoumenitsa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπότσαρης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Botsaris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Botsaris'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Botsaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Botsaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giannis Botsaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Botsaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAO U20

2 Ekim 2020 yılında AE Karaiskakis

1 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Giannis Botsaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Botsaris şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AE Selefkias

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.