Giannis Bourlakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Bourlakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Bourlakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Bourlakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Bourlakis 14 Aralık 1993 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπουρλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Bourlakis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Giannis Bourlakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Bourlakis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Bourlakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Bourlakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Bourlakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Bourlakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panachaiki

18 Ağustos 2012 yılında Panegialios

30 Haziran 2013 yılında Panachaiki

26 Ağustos 2013 yılında Panegialios

5 Ocak 2017 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2017 yılında Paniliakos

17 Temmuz 2018 yılında Diagoras

21 Ağustos 2020 yılında AO Egaleo

18 Ağustos 2021 yılında Panachaiki

Giannis Bourlakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Bourlakis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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