Giannis Boutsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Boutsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Boutsakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Boutsakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Boutsakis 8 Şubat 1994 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπουτσάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Boutsakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Boutsakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 24 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Boutsakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Boutsakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Boutsakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Boutsakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Boutsakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PO Atsaleniou

31 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2022 yılında PAE Chania

Giannis Boutsakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Boutsakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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