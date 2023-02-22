Giannis Bouzoukis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Bouzoukis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Bouzoukis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Bouzoukis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Bouzoukis 27 Mart 1998 tarihinde Preveza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μπουζούκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Bouzoukis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Giannis Bouzoukis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Bouzoukis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giannis Bouzoukis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Bouzoukis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giannis Bouzoukis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Bouzoukis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2016 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2022 yılında OFI Girit

6 Ocak 2023 yılında Panetolikos

Giannis Bouzoukis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Bouzoukis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Bouzoukis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.