Giannis Christidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Christidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Christidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Christidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Christidis 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Χρηστίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Christidis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına - tarihinde katılmıştır. Giannis Christidis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Christidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Christidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Christidis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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