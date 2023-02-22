Giannis Christofilopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Christofilopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Christofilopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Christofilopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Christofilopoulos 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Χριστοφιλόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Christofilopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Giannis Christofilopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Christofilopoulos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Christofilopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Christofilopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Christofilopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Christofilopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

20 Eylül 2022 yılında AEK Atina B

Giannis Christofilopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Christofilopoulos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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