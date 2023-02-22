Giannis Fakkis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fakkis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Fakkis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Fakkis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Fakkis 14 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Φακκής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Fakkis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Fakkis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Fakkis'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Fakkis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Fakkis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Fakkis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Fakkis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AO Xanthi

2 Eylül 2021 yılında Iraklis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Thesprotos

Giannis Fakkis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Fakkis şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Fakkis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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