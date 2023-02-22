Giannis Fivos Botos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fivos Botos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Fivos Botos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Fivos Botos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Fivos Botos 20 Aralık 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης-Φοίβος Μπότος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Fivos Botos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Giannis Fivos Botos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Giannis Fivos Botos'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Fivos Botos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnphoebus/

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Giannis Fivos Botos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Fivos Botos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Fivos Botos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Fivos Botos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

4 Ocak 2021 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

27 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

18 Ocak 2023 yılında AEK Atina

Giannis Fivos Botos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Fivos Botos şuan AEK Atina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giannis Fivos Botos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AO Diana Ilioupolis

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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