Giannis Fivos Botos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fivos Botos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Fivos Botos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Fivos Botos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Giannis Fivos Botos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fivos Botos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Fivos Botos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fivos Botos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Fivos Botos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Fivos Botos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Fivos Botos 20 Aralık 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης-Φοίβος Μπότος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Fivos Botos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Giannis Fivos Botos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Giannis Fivos Botos'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Fivos Botos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnphoebus/

Giannis Fivos Botos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Fivos Botos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Fivos Botos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Fivos Botos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

4 Ocak 2021 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

27 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

18 Ocak 2023 yılında AEK Atina

Giannis Fivos Botos kimdir

Giannis Fivos Botos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Fivos Botos şuan AEK Atina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AO Diana Ilioupolis

Giannis Fivos Botos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giannis Fivos Botos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi