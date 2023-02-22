Giannis Galanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Galanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Galanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Galanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Galanis 19 Aralık 1998 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γαλάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Galanis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Galanis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Galanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Galanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Galanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Galanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ach.Neokesarias

1 Temmuz 2019 yılında AE Karitsas

23 Temmuz 2021 yılında Pierikos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Giannis Galanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Galanis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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