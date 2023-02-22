Giannis Gantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giannis Gantis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Gantis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.