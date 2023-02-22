Giannis Gantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Gantis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Gantis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Gantis 12 Nisan 2003 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γκαντής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Gantis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Gantis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Gantis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Gantis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Atrom. Palama
1 Temmuz 2021 yılında Karditsa U19
26 Eylül 2022 yılında Anag. Karditsas
Giannis Gantis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Gantis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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