Giannis Georgiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Georgiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Georgiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Georgiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Georgiadis 9 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γεωργιάδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Georgiadis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına - tarihinde katılmıştır. Giannis Georgiadis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Georgiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Georgiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Georgiadis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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