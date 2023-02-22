Giannis Gerolemou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gerolemou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Gerolemou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Gerolemou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Gerolemou 27 Ocak 2000 tarihinde Limassol şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γερολέμου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Gerolemou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Giannis Gerolemou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Gerolemou'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Gerolemou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Gerolemou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Gerolemou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Gerolemou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2014 yılında APOEL Alt.

30 Haziran 2015 yılında AEL L. U21

18 Ağustos 2016 yılında AEL Limassol

28 Eylül 2020 yılında Tsarsko Selo

31 Aralık 2020 yılında AEL Limassol

18 Ağustos 2021 yılında AEK Atina B

Giannis Gerolemou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Gerolemou şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giannis Gerolemou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEL Limassol, APOEL Nicosia

Kıbrıs U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Kıbrıs U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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