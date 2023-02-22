Giannis Gianniotas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gianniotas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Gianniotas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Gianniotas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Gianniotas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gianniotas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Gianniotas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gianniotas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Gianniotas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Gianniotas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Gianniotas 29 Nisan 1993 tarihinde Neochori, Chalkidiki şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γιαννιώτας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Gianniotas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Giannis Gianniotas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Gianniotas'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Gianniotas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giannio_70/

Giannis Gianniotas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Gianniotas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giannis Gianniotas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Gianniotas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2013 yılında F. Düsseldorf

29 Ağustos 2014 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2015 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2016 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

12 Temmuz 2016 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

25 Ağustos 2017 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2018 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2019 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2022 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında APO Levadiakos

Giannis Gianniotas kimdir

Giannis Gianniotas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Gianniotas şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Gianniotas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giannis Gianniotas nereli

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