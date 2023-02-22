Giannis Giannousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Giannousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giannis Giannousis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Giannousis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.