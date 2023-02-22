Giannis Giannousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Giannousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Giannousis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Giannousis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Giannousis 4 Mart 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γιαννούσης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Giannousis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Achilleas Hatzinicolaou yapmaktadır. Giannis Giannousis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Giannousis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Giannousis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Giannousis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2019 yılında Poseidon Mich.
27 Temmuz 2021 yılında Doxa Dramas
22 Ağustos 2022 yılında Makedonikos
Giannis Giannousis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Giannousis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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