Giannis Gotsoulias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gotsoulias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Gotsoulias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Gotsoulias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Gotsoulias 15 Mart 1990 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Γκοτσούλιας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Gotsoulias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Gotsoulias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Gotsoulias'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Gotsoulias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Gotsoulias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Gotsoulias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Gotsoulias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Panegialios

7 Eylül 2016 yılında Ergotelis

26 Temmuz 2017 yılında Paniliakos

4 Ağustos 2018 yılında Ionikos Nikeas

19 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Giannis Gotsoulias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Gotsoulias şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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