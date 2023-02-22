Giannis İatroudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İatroudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis İatroudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis İatroudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis İatroudis 2 Şubat 1999 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ιατρούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis İatroudis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis İatroudis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis İatroudis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis İatroudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis İatroudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis İatroudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis İatroudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ergotelis

7 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

2 Ekim 2020 yılında FC Volendam

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

2 Ağustos 2022 yılında AE Kifisias

25 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Giannis İatroudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis İatroudis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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