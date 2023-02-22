Giannis İkonomidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İkonomidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis İkonomidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis İkonomidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis İkonomidis 3 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Οικονομίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis İkonomidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Giannis İkonomidis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis İkonomidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis İkonomidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis İkonomidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis İkonomidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Panionios

9 Eylül 2020 yılında Atromitos Athen

31 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

30 Haziran 2022 yılında Atromitos Athen

Giannis İkonomidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis İkonomidis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Giannis İkonomidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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