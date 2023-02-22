Giannis İkonomopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İkonomopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis İkonomopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis İkonomopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis İkonomopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İkonomopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis İkonomopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İkonomopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis İkonomopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis İkonomopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis İkonomopoulos 18 Şubat 1999 tarihinde Achaea şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Οικονομόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis İkonomopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis İkonomopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis İkonomopoulos'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis İkonomopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis İkonomopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis İkonomopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis İkonomopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2016 yılında Bala

1 Temmuz 2017 yılında Accrington St.

26 Ağustos 2018 yılında Panachaiki U19

4 Eylül 2019 yılında Aspropyrgos

1 Temmuz 2021 yılında Akritas Chlor.

1 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas

Giannis İkonomopoulos kimdir

Giannis İkonomopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis İkonomopoulos şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AO Akrata

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Giannis İkonomopoulos nereli

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