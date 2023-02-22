Giannis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis İoannidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis İoannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis İoannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis İoannidis 31 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ιωαννίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis İoannidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Giannis İoannidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis İoannidis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis İoannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis İoannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis İoannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis İoannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK Kyminon

25 Temmuz 2017 yılında Kilkisiakos

31 Temmuz 2018 yılında Amvr. Distomou

30 Temmuz 2019 yılında Panargiakos

21 Ekim 2019 yılında TOP Oss

25 Ağustos 2020 yılında Almopos

27 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

10 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Giannis İoannidis kimdir

Giannis İoannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis İoannidis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giannis İoannidis nereli

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