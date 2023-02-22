Giannis İoannou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis İoannou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis İoannou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis İoannou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis İoannou 5 Ocak 2000 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ιωάννου şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis İoannou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis İoannou'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis İoannou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis İoannou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giannis İoannou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis İoannou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AO Xanthi U17

1 Temmuz 2017 yılında AO Xanthi U20

3 Eylül 2018 yılında Veria NPS

1 Mart 2021 yılında FS Kozani

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

1 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Giannis İoannou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis İoannou şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.