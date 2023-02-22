Giannis Kalaitzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Kalaitzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Kalaitzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Kalaitzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Kalaitzidis 5 Temmuz 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Καλαϊτζίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Kalaitzidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Kalaitzidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Kalaitzidis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Kalaitzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Kalaitzidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Kalaitzidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Kalaitzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PAE Veria

28 Temmuz 2012 yılında Apol. Kalamarias

5 Eylül 2013 yılında AO Glyfadas

20 Ocak 2014 yılında Kilkisiakos

1 Eylül 2014 yılında AGS Kastoria

2 Şubat 2015 yılında AO Giouchtas

1 Temmuz 2015 yılında Eth. Agioneriou

25 Temmuz 2016 yılında Apollon 1926

6 Ocak 2020 yılında PO Triglias

19 Eylül 2021 yılında Apollon Pontou

Giannis Kalaitzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Kalaitzidis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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