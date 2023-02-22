Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Karakoutis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Karakoutis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.