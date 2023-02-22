Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Karakoutis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Karakoutis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Karakoutis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Karakoutis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Karakoutis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Karakoutis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Karakoutis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Karakoutis 2 Şubat 2003 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Καράκουτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Karakoutis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Giannis Karakoutis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Karakoutis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giannis Karakoutis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Karakoutis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos B

Giannis Karakoutis kimdir

Giannis Karakoutis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Karakoutis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Karakoutis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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Giannis Karakoutis nereli

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