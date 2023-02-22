Giannis Kargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Kargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Kargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Kargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Kargas 9 Aralık 1994 tarihinde Kilkis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Κάργας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Kargas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Giannis Kargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Kargas'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giannis Kargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Kargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Kargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Kargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AO Kavala

13 Ağustos 2013 yılında Fostiras

31 Ocak 2014 yılında Panachaiki

29 Ocak 2016 yılında Platanias

25 Temmuz 2017 yılında Panionios

2 Şubat 2018 yılında Dynamo Brest

12 Şubat 2019 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

19 Ağustos 2020 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Giannis Kargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Kargas şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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