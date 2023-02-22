Giannis Kiakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Kiakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Kiakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Kiakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Kiakos 14 Şubat 1998 tarihinde Bamberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Κιακός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Kiakos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perpetuum IQ yapmaktadır. Giannis Kiakos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Kiakos'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giannis Kiakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Kiakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Kiakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Kiakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Würzb. Ki. U19

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Kick. II

1 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

13 Ekim 2018 yılında AS Meteora

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

6 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Giannis Kiakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Kiakos şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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