Giannis Konstantelias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Konstantelias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Konstantelias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Konstantelias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Konstantelias 5 Mart 2003 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Κωνσταντέλιας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Konstantelias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProHeroes yapmaktadır. Giannis Konstantelias, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Giannis Konstantelias'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Giannis Konstantelias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Konstantelias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Konstantelias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Konstantelias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

13 Kasım 2020 yılında PAOK

20 Ocak 2022 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2022 yılında PAOK

Giannis Konstantelias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Konstantelias şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Konstantelias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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