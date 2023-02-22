Giannis Koromilas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Koromilas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Koromilas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Koromilas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Koromilas 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Κορομηλάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Koromilas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Koromilas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Koromilas'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Koromilas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Koromilas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Koromilas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Koromilas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Giannis Koromilas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Koromilas şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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