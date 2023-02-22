Giannis Kotsiras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Kotsiras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Kotsiras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Kotsiras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Kotsiras 16 Aralık 1992 tarihinde Megalopoli şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Κώτσιρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Kotsiras Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Giannis Kotsiras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Kotsiras'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Kotsiras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Kotsiras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Kotsiras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Kotsiras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AO Falesias

1 Temmuz 2014 yılında Panarkadikos

1 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos

Giannis Kotsiras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Kotsiras şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Kotsiras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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