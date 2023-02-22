Giannis Loukinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Loukinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Loukinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Loukinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Loukinas 20 Eylül 1991 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Λουκίνας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Loukinas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Giannis Loukinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Loukinas'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Loukinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Loukinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Loukinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Loukinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Agia Paraskevi

1 Temmuz 2009 yılında Panionios

1 Temmuz 2010 yılında AEL Kalloni

31 Aralık 2010 yılında Panionios

1 Ocak 2011 yılında PAO Rouf

30 Haziran 2011 yılında Panionios

1 Temmuz 2011 yılında Niki Volou

28 Ağustos 2012 yılında AS Fokikos

2 Ağustos 2013 yılında AO Chania

11 Temmuz 2014 yılında Iraklis

2 Ekim 2017 yılında AE Karaiskakis

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

5 Şubat 2019 yılında Platanias

26 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

27 Temmuz 2021 yılında PS Kalamata

4 Temmuz 2022 yılında Kallithea

Giannis Loukinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Loukinas şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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