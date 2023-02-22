Giannis Manolioudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Manolioudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Manolioudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Manolioudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Manolioudis 23 Mayıs 2003 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μανωλιούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Manolioudis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Manolioudis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Manolioudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Manolioudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Manolioudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Manolioudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

24 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Giannis Manolioudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Manolioudis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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