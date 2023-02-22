Giannis Michailidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Michailidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Michailidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Michailidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Michailidis 18 Şubat 2000 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Μιχαηλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Michailidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Giannis Michailidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Giannis Michailidis'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giannis Michailidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Michailidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giannis Michailidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Michailidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

Giannis Michailidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Michailidis şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Michailidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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