Giannis Nikopolidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Nikopolidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Nikopolidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Nikopolidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Nikopolidis 8 Aralık 2000 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Νικοπολίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Nikopolidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Nikopolidis'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giannis Nikopolidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Nikopolidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Nikopolidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Nikopolidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Georgetown

11 Ocak 2022 yılında New York RB

2 Mart 2022 yılında NY Red Bulls II

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Giannis Nikopolidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Nikopolidis şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Nikopolidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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