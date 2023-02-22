Giannis Paltoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Paltoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Paltoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Paltoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Paltoglou 29 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Παλτόγλου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Paltoglou Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Paltoglou'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Paltoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Paltoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo
Giannis Paltoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Paltoglou şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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