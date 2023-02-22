Giannis Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Papadopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Papadopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Papadopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Papadopoulos 21 Eylül 1998 tarihinde Egio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Παπαδόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Papadopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Papadopoulos'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Papadopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Papadopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Papadopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Papadopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AEK Athen U20

29 Eylül 2016 yılında AEK Atina

9 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında AEK Atina

8 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

19 Ağustos 2019 yılında AO Kavala

10 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

11 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

Giannis Papadopoulos kimdir

Giannis Papadopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Papadopoulos şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giannis Papadopoulos nereli

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