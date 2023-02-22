Giannis Parastatidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Parastatidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Parastatidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Parastatidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Parastatidis 20 Eylül 2000 tarihinde Rhodes şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Παραστατίδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Parastatidis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Parastatidis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Parastatidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Parastatidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giannis Parastatidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Parastatidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2021 yılında AO Pyliou

31 Ağustos 2021 yılında Diagoras

Giannis Parastatidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Parastatidis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Atromiti Rodos

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.