Giannis Pasas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pasas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Pasas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Pasas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Pasas 7 Ekim 1990 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Πασάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Pasas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Players Management yapmaktadır. Giannis Pasas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Pasas'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Pasas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Pasas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Pasas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Pasas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Panetolikos

1 Ocak 2009 yılında Akarnanikos

30 Haziran 2009 yılında Panetolikos

10 Temmuz 2014 yılında Iraklis

27 Temmuz 2017 yılında Aris Selanik

8 Ağustos 2018 yılında Iraklis

24 Ocak 2019 yılında AOK Kerkyra

31 Ağustos 2019 yılında Veria NPS

5 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Giannis Pasas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Pasas şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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