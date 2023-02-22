Giannis Pechlivanopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pechlivanopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Pechlivanopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Pechlivanopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Pechlivanopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pechlivanopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Pechlivanopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pechlivanopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Pechlivanopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Pechlivanopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Pechlivanopoulos 9 Haziran 1994 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Πεχλιβανόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Pechlivanopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Giannis Pechlivanopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Pechlivanopoulos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Pechlivanopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Pechlivanopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Pechlivanopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Pechlivanopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Niki Volou

31 Ağustos 2012 yılında PAS Korinthos

21 Ağustos 2013 yılında AS Fokikos

7 Temmuz 2014 yılında Tyrnavos 2005

13 Ocak 2015 yılında Panargiakos

4 Eylül 2015 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2016 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2017 yılında THOI Lakatamias

25 Temmuz 2019 yılında Agia Napa

30 Ocak 2020 yılında Digenis Morfou

9 Temmuz 2020 yılında AS Rodos

2 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

17 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Giannis Pechlivanopoulos kimdir

Giannis Pechlivanopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Pechlivanopoulos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giannis Pechlivanopoulos nereli

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