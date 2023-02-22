Giannis Pitilakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pitilakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Pitilakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Pitilakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Pitilakos 30 Kasım 2004 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Πιτιλάκος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Pitilakos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Pitilakos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Pitilakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Pitilakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Pitilakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Pitilakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2021 yılında AEK Atina B

Giannis Pitilakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Pitilakos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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