Giannis Psarras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Psarras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Psarras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Psarras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Psarras 9 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ψαρράς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Psarras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Psarras'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Psarras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Psarras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Psarras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Psarras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AO Floriadas

1 Ocak 2019 yılında Keravnos Pernis

1 Temmuz 2019 yılında AEP Kozanis

17 Eylül 2021 yılında AO Episkopi

Giannis Psarras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Psarras şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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